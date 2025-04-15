Предприниматель «наказал» чиновников на 100 тысяч

Департамент надзорной деятельности Орловской области уличили в перекладывании ответственности.

Арбитражный суд региона рассмотрел иск предпринимателя Алексея Удалова к чиновникам о признании незаконным отказа в предоставлении в пользование водного объекта.

17 июля 2023 года между ИП и администрацией Сосковского района заключен договор аренды земли сельскохозяйственного назначения сроком на 10 лет (60 911 кв. м., кадастровый номер: 57:05:0660101:337). В октябре 2024 года предприниматель обратился в департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области с заявлением о предоставлении в пользование водного объекта в деревне Мураевка, который примыкает к арендованной земле. Он хотел разводить и выращивать водные организмы (рыб, ракообразных, моллюсков, водоросли). К заявлению были приложены требуемые документы. Чиновники приостановили рассмотрение, запросив координаты местоположения береговой линии. Однако в отделе водных ресурсов по Орловской, Рязанской и Тульской областям Московско-Окского БВУ сообщили, что сведения для пруда в деревне Мураевка в государственном водном реестре нет. Отсутствие сведений в ГВР не означает отсутствия водного объекта на местности. Тем не мене, предприниматель получил отказ «в связи с непредставлением заявителем доработанных документов в тридцатидневный срок».

Алексей Удалов, не согласившись решением, обратился в Арбитражный суд Орловской области. После оценки нормативно-правовой базы выяснилось, что установление местоположения береговой линии, водоохранных зон и прибрежных защитных полос законодателем отнесено к компетенции именно департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

«Таким образом, переложение в оспариваемом отказе на предпринимателя обязанности по инициированию внесения сведений о водном объекте в раздел государственного водного реестра, предоставления технического отчета, составленного по результатам проведения инженерно-геодезических изысканий и обследования специализированной организацией, обладающей лицензией Росгидромета, признается судом необоснованным, направленным на уклонение от исполнения возложенных именно на департамент обязанностей. Более того из оспариваемого отказа следует, что указанная обязанность переложена на заявителя как на водопользователя. Однако доказательств того, что заявитель является водопользователем спорного водного объекта в материалы дела не представлено».

(Примечательно, что предприниматель представил технический отчет, выполненный ИП Меркуловой М.А. (обладает лицензией Росгидромета), по результатам гидрологического обследования ранее неизученного водного объекта «Пруд на ручье без названия в д. Мураевка Сосковского района Орловской области». Однако чиновники отказались его принять).

Суд указал, что предприниматель при обращении в департамент выдал полную и исчерпывающую информации. Решено признать незаконным отказ в предоставлении в пользование водного объекта. Департамент обязали устранить допущенные нарушения прав и законных интересов предпринимателя. Также решено взыскать в его пользу с чиновников возмещение расходов на оплату услуг представителя и оплаты госпошлины – 100 тысяч рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”