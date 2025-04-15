У орловского ИП конфисковали одежду

Также предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч.

Такое решение вынес Арбитражный суд Орловской области. Заявителем по делу выступало региональное Управление Роспотребнадзора.

Ведомство проводило внеплановую проверку в салоне “Леди Гранд” (расположенном на улице 60-летия Октября). Выяснилось, что часть продукции реализуется с нарушениями. Они касались маркировки меховых изделий.

В нарушениях уличили ИП Кожухову В.П. К ней и был обращён судебный иск.

Предприниматель признала вину и объяснила, что нарушила законодательство “по невнимательности”. В итоге с неё взыскали минимальные 30 тысяч рублей.

Также у предпринимателя конфисковали два изделия, которые и продавались с нарушениями. Это “куртка из меха овчины” и “куртка из меха кролика”. Общая стоимость продукции составила 39 тысяч 900 рублей.

ИА “Орелград”