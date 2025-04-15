В Орле обсудили перспективы комплексного развития

В ТПП Орловской области 14 апреля состоялся круглый стол.



Мероприятие объединило представителей власти и крупнейших застройщиков региона. Темой встречи стало комплексное развитие территорий. Механизм позволяет привлекать к строительству коммунальных сетей бюджетные средства, сносить ветхое жилье, освобождать города от несвойственных пережитков – огородов и сараев, а также изымать частные дома. Взамен на объединенной территории строится современное жилье, в том числе предусматриваются благоустройство и соцобъекты. Аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий в Ливнах и Мценске признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Областная столица оказалась более продуктивна. На данный момент в Орле заключено шесть трехсторонних договоров о КРТ. По словам начальника управления градостроительства администрации Орла Марии Родштейн, механизм комплексного развития территорий – это один из действенных способ ликвидации аварийного жилья.

«По условиям КРТ собственникам частных квартир предоставляется компенсация, а в случае с муниципальным жильем – жилье площадью не менее той, которая была у пользователей», – уточнила Родштейн.

Первый договор о КРТ заключен администрацией Орла в 2022 году на участок, ограниченный Наугорским шоссе, улицами Куйбышева и Цветаева. Вместо малоэтажных домов, в том числе аварийных, застройщик обязался возвести пять десятиэтажек на 850 квартир. Кроме того, предусмотрено место под детский сад и сквер. Первый дом уже введен в эксплуатацию. Многие жильцы территории уже получили ключи от новых квартир. В Заводском районе на улице Латышских Стрелков «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» снес два барака и планирует 16-этажный дом. ООО «Авилон» получило договор на комплексное развитие участка на пересечении улицы Цветаева и Наугорского шоссе в Советском районе. «Орелстрой» за десять лет планирует превратить территорию бывшего «Мясокомбината» в новый современный микрорайон. (Примечательно, что в последнем случае совмещены на одной земле сразу два договора о комплексном развитии: первый – с расселением 11 МКД, второй – по инициативе правообладателя).

Застройщики в рамках круглого стола смогли обменяться опытом работы с проектами КРТ.

«В Орле практически каждая стройка упирается в развитие сетей, – отметил управляющий директор ПАО «СЗ «Орелстрой» Владислав Гефель. – Городские коммуникации имеют достаточно сильный износ и возводить новые кварталы без их обновления – заранее проигрышная затея».

Так, к «Мясику» новый водопровод будут тянуть с улицы Раздольной под железнодорожными путями. Это требует немалых вложений, соответствующих объем застройки, подчеркнул Владислав Гефель.

Участники круглого стола обсудили как текущие вопросы, так и коснулись тем для дальнейшего развития. Одной из них стало создание так называемого единого окна по вопросам КРТ.

ИА “Орелград”