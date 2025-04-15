Всемирный день Земли в Орле отметили выставкой

Акция предназначена для всех, кто интересуется природой и экологическими проблемами.

В отделе производственной литературы Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина открылась книжная выставка «Всемирный день Земли». Она проработает по 27 апреля включительно. Как говорят организаторы, экспозиция будет особенно полезна тем, кто интересуется природой Земли и экологическими проблемами. На выставке представлен широкий спектр литературы о богатстве и хрупкости нашей планеты, а также о путях решения существующих экологических кризисов.

«Наша планета Земля — дом для невероятного разнообразия живых существ: от мельчайших микроорганизмов до сложных растений и животных, среди которых человек занимает особое место благодаря своему развитому интеллекту, – говорят в «Бунинке». – Человечество достигло выдающихся успехов в науке, технологиях и медицине, но этот прогресс, к сожалению, сопровождается серьезными экологическими вызовами. Изменение климата, загрязнение окружающей среды и сокращение биоразнообразия представляют собой реальную угрозу для нашей планеты и будущего человечества. Поэтому сохранение природы и бережное отношение к ее ресурсам – наша первостепенная задача».

К слову, фауна Орловской области относится к Палеарктической области, Европейско-Сибирской подобласти, Переходной провинции, Центрально-европейской подпровинции, представляющую культурную область островных лесов, образованную из трех элементов: естественных островных лесов, разбросанных в степи, остатков расчищенной тайги и насаженных лесов, иначе – лесостепь. Как следует из регионального экологического доклада, фауна лесостепи характеризуется богатством видового состава, который образует своеобразную смесь строго лесных и строго степных видов животных с видами, которые используют лес как убежище и степь как место добычи корма.

Также на территории Орловщины встречаются виды животных характерные для таежной фауны и фауны широколиственных лесов. В настоящее время на территории региона обитает 12 видов земноводных, относящихся к двум отрядам, включающим в себя шесть семейств. Из них к категории редких отнесено четыре вида, а три вида – гребенчатый тритон, обыкновенная чесночница и обыкновенная квакша, внесены в основной список Красной книги Орловской области.

Кроме того, в регионе обитают семь видов пресмыкающихся, из них к категории редких отнесено пять видов. В основной список Красной книги Орловской области внесено три вида – болотная черепаха, ломкая веретеница и гадюка Никольского. В настоящее время в области зарегистрировано 256 видов птиц, 47 из которых внесены в основной список региональной Красной книги, и 70 видов млекопитающих, из которых 22 вида внесены в Красную книгу. Четыре вида – енотовидная собака, американская норка, ондатра и пятнистый олень, являются интродуцированными, то есть вселенными на территорию области видами.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»