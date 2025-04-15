В условия выдачи грантов на агростартапы вписали Украину

В случае призыва на военную службу гранты придется вернуть в бюджет.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о старте отбора на предоставление грантов «Агростартап». Прием заявок и документов продлится по 8 мая 2025 года. Гранты предоставляются на реализацию проектов создания и развития хозяйств по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений (до 7 миллионов рублей, но не более 90 процентов затрат), по иным направлениям – до 5 миллионов рублей, но не более 90 процентов затрат.

Повышенные размеры грантов предусмотрены в случае, если часть гранта «Агростартап» (от 25 до 50 процентов гранта) направлена на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель. Заявки и документы для участия в отборе принимаются через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Итоги конкурсного отбора подведут до 11 июня 2025 года.

Интересно, что в условиях конкурса как прямо, так и косвенно прописана Украина и cвязанные с ней события. Победители отбора заключат соглашения с департаментом сельского хозяйства. В которых будут прописаны показатели, которых следует достичь на средства гранта, и сроки их достижения. Если показатели не достигнуты, департамент вправе поставить вопрос о возвращении средств в бюджет. Однако из этого правила сделано исключение.

Из документации следует, что получатели гранта «Агростартап», пострадавшие в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов, освобождаются от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности. Однако такое возможно только при условии документального подтверждения факта причинения ущерба имуществу, которое используется для производства, первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов.

В случае призыва грантополучателя на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации или введения в Орловской области среднего уровня реагирования в соответствии с указом президента страны, грантополучатель должен уведомить об этом департамент сельского хозяйства. Последний может принять одно из двух решений. Первое – признать проект создания или развития хозяйства завершенным в случае, если средства гранта «Агростартап» использованы в полном объеме, а грантополучатель в связи с призывом на военную службу официально прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянско-фермерского) хозяйства.

Второе возможное решение – обеспечение возврата неиспользованных средств гранта «Агростартап» в областной бюджет. То есть призванный на военную службу ИП или глава КФХ должен вернуть в казну ту часть средств гранта, которую он не успел израсходовать. Важно то, что в обоих случаях грантополучатель освобождается от ответственности за не достижение плановых показателей деятельности.

ИА «Орелград»