Жителям Ливен гарантировали тепло на случай аварий и катастроф

Порядок действий на случай ЧП утвердили городские власти.

Администрация Ливен утвердила порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городе. Этот документ придет на смену аналогичному нормативному акту, действовавшему с 2019 года, но теперь морально устаревшему. Он разработан для координации деятельности должностных лиц администрации города Ливны, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и обычных потребителей тепловой энергии.

В документе под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объектах теплоснабжения или теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и технических устройств, оборудования, неконтролируемому взрыву или выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения, полному или частичному ограничению режима подачи тепла. Основной задачей для себя администрация города обозначила обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

Согласно документу, часть которого по понятным причинам засекречена, о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ обязан проинформировать оперативного дежурного ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия. О сложившейся обстановке администрация города информирует население через средства массовой информации.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии, при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха, работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Экстренные меры реагирования включают в себя оповещение соответствующих служб, создание и работу оперативного штаба для координации действий, организацию аварийно-восстановительных работ и выделение спецтехники – мобильных котельных, тепловых пушек, генераторов. Также предусматривается размещение пунктов обогрева и временного размещения, организация пунктов обогрева в зданиях школ и детских садов, размещение людей в ПВР при угрозе длительного отсутствия отопления, раздача горячего питания, воды и медикаментов.

Для жизнеобеспечения пострадавших районов города предусмотрена раздача электрообогревателей, генераторов и теплой одежды малоимущим и пожилым людям, контроль за электросетями из-за повышенной нагрузки, выделение мобильных медицинских бригад для обследования граждан, контроль за социально уязвимыми группами: посещение на дому пожилых людей, инвалидов и многодетных семей, при необходимости – эвакуация маломобильных граждан в теплые помещения.

ИА «Орелград»