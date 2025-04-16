«Дубраве» вернули скандально известный пруд

Водоем под Орлом называли «лужей», образовавшейся из осадков, и осушили.

Врио губернатора Вадим Тарасов 11 апреля 2025 года подписал распоряжение о прекращении права бессрочного пользования двух участков «Орловский техникум агротехнологий и транспорта». Более 3 га земли в Неполодском сельском поселении предоставлены бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Санаторий «Дубрава». Участок с кадастровым номером 57:10:0010201:4108 – зеленая зона за улицей Рождественской. 57:10:0010201:4560 – Дубравский пруд.

В декабре 2022 года Орловский областной суд завершил рассмотрение дела о бывших владениях санатория «Дубрава». Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции об отмене постановлений о предоставлении в аренду двух земельных участков администрацией Неполодского сельского поселения. Договоры аренды признаны недействительными, участки изъяты из незаконного владения. За водоем вступилась прокуратура региона. Земля принадлежала области и находилась в пользовании ГУП «Санаторий Дубрава». Администрация поселения нарушила Земельный кодекс, выдав участки в границах незавершенного водного объекта. В мае 2023 года обстоятельства дела ещё раз рассмотрел Первый кассационный суд общей юрисдикции. Арендаторы снова не нашли поддержки. К этому времени некто уже разрушили гидротехнические сооружения.

ИА “Орелград”