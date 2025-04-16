Клычков утвердил план ремонта дорог на 6 лет вперед

В список адресным способом включены запланированные к ремонту объекты.

Губернатор Андрей Клычков утвердил шестилетний план дорожной деятельности на территории Орловской области, рассчитанный на период 2025-2030 годов. Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ он поручил по мере необходимости актуализировать этот план. Впрочем, аналогичный документ был принят и в апреле 2024 года, но теперь он признан утратившим силу.

Как следует из преамбулы документа, новый план утвержден в целях исполнения указа президента Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Кроме того, регион исполняет поручение, записанное в протоколе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшего под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина 28 ноября 2024 года.

Всего в региональный шестилетний план включено 105 объектов, в том числе предусмотрено строительство трех новых автодорог. Общий объем финансирования на шестилетние дорожные работы составит 38,36 миллиарда рублей, из которых 12,659 миллиарда рублей поступят из средств федерального бюджета, 25,603 миллиарда рублей – из средств областного бюджета, а остальное из своих средств добавят муниципалитеты. Однако финансовое обеспечение плана в течение всего шестилетнего периода может и, вероятно, будет корректироваться с учетом появления новых объектов и уточнения смет.

Так, в рамках плана предполагается провести строительство трех автомобильных дорог регионального значения в обход населенных пунктов Колпна, Малоархангельск и Красная Заря. Остальные средства будут вложены в реконструкцию, текущий и капитальный ремонт дорог. Например, планируется реконструкция автодорог «Хомутово – Красная Заря» – Судбище в Новодеревеньковском районе, Ливны – Навесное в Ливенском районе, Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое в Малоархангельском районе, Ливны – Красная Заря в Краснозоренском районе, Змиевка – Глазуновка – Тросна в Свердловском и Глазуновском районах и др.

ИА «Орелград»