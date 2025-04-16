Рейтинги долгов обнародовали энергетики

В списках юрлиц с задолженностью имеются известные предприятия.

Гарантирующий поставщик электроэнергии «Орловской энергосбыт» опубликовал несколько рейтингов, связанных с долгами. Один из них представляет собой рейтинг юридических лиц, имеющих наибольшую просроченную дебиторскую задолженность за электроэнергию по состоянию на 31 марта 2025. В него включены, например, ресурсоснабжающие организации: муниципальное унитарное предприятие «Тепловодсервис» – 11,758 миллиона рублей, муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие Глазуновского района – 8,408 миллиона рублей, муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» городского поселения Змиевка – 5,569 миллиона рублей.

Также в рейтинг включены: «Орелтеплогаз» – 3,48 миллиона рублей, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Залегощь» – 3,016 миллиона рублей, муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» – 2,768 миллиона рублей, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Верховского района – 2,397 миллиона рублей, администрация городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района 1,34 миллиона рублей, муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла – 92,678 миллиона рублей и др.

Тем временем, Кромской районный суд рассмотрел дело о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, неустойки и судебных расходов. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подало ООО «УК Жилищное эксплуатационное управление №22» к местному жителю. Мужчине принадлежит квартира в доме, которым управляет указанная выше компания. Поэтому он обязан нести расходы по содержанию общего имущества независимо от наличия у него расходов на содержание собственного помещения, находящегося в индивидуальной собственности, и расходов на коммунальные услуги.

«В связи с неисполнением ответчиком обязанностей, образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией. Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме. Кроме того, поскольку до настоящего времени ответчиком не оплачены услуги, оказанные ООО «УК Жилищное эксплуатационное управление №22», то с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка. Одновременно с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, уплаченная истцом. Решение вступило в законную силу», – сообщила пресс-служба Кромского районного суда.

ИА «Орелград»