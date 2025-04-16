СМИ сообщили о подвижках в аэропорту Орла

Ситуация может улучшиться.

Подрядчик планирует увеличить число рабочих, занятых на объекте. К концу этой недели их количество должно составить 30 человек, а к концу этого месяца — 50.

Также ожидается, что на этой неделе строители начнут получать заработную плату. «Деньги уже поступают на счёт», – пишут «Вести-Орёл», ссылаясь на канал «Телеграммы из Орла».

Напомним, что на пресс-конференции с журналистами федеральных и региональных СМИ губернатор заявил, что подрядчику (НАО «Ирмаст-Холдинг») поставлен срок до 1 апреля «по выстраиванию графика работ и по погашению долга по зарплате». Впоследствии компании дали ещё один шанс.

ИА «Орелград»