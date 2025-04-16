Мэрия Орла попросила осветить Герценский мост

Чиновники направили заявку подрядчику.

Тему подняли в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. Одна из пользовательниц поинтересовалась – когда на мосту будет восстановлено полноценное освещение? Ей ответили с официального аккаунта городской администрации.

«Заявку на восстановление уличного освещения на указанном участке направили в адрес подрядчика. Сроки выполнения ремонта подрядчик определяет самостоятельно, в зависимости от его сложности», – гласит ответ.

Напомним, сообщения о проблемах с освещением на Герценском (Октябрьском) мосту стали поступать 7 апреля.

В 2023-м году здесь капитально обновили светильники. Мощность новых приборов превышала мощность старых в 2,5 раза. Работы проводило «Орёлоблэнерго».

ИА «Орелград»