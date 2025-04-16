Мэрия Орла попросила осветить Герценский мост

16.4.2025 | 13:20 ЖКХ, Новости

Чиновники направили заявку подрядчику.

ИА “Орелград”

Тему подняли в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. Одна из пользовательниц поинтересовалась – когда на мосту будет восстановлено полноценное освещение? Ей ответили с официального аккаунта городской администрации.

«Заявку на восстановление уличного освещения на указанном участке направили в адрес подрядчика. Сроки выполнения ремонта подрядчик определяет самостоятельно, в зависимости от его сложности», – гласит ответ.

Напомним, сообщения о проблемах с освещением на Герценском (Октябрьском) мосту стали поступать 7 апреля.

В 2023-м году здесь капитально обновили светильники. Мощность новых приборов превышала мощность старых в 2,5 раза. Работы проводило «Орёлоблэнерго».

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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