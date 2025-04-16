Орловскому хоккеисту Никишину одобрили получение визы в США

Никишин сможет присоединиться к клубу НХЛ «Каролина Харрикейнз».

Как сообщает РИА Новости, новичку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Александру Никишину, который находится в Стамбуле, одобрили получение визы в США. Первым такую информацию обнародовал в соцсети журналист Кори Лавалетт.

«Последние новости об Александре Никишине: его виза в США одобрена. Он находится в Стамбуле, и следующим шагом будет прием в посольстве. Надеемся, что завтра или в четверг. Как только виза будет в его паспорте, он сможет отправиться в США», – написал Лавалетт.

Ранее департамент физической культуры и спорта Орловской области объявил, что воспитанник орловского хоккея Александр Никишин расторг контракт по обоюдному согласию с клубом СКА из Санкт-Петербурга, в который он перешел из московского «Спартака» перед сезоном 2022/2023.

«Никишин – рекордсмен СКА за всю историю клуба среди защитников по голам, результативным передачам и набранным очкам. В составе сборной России Александр стал серебряным призером Олимпиады-2022, в статусе капитана национальной команды дважды выиграл Кубок Первого канала. Права на 23-летнего защитника в КХЛ сохранятся у петербургского клуба», – уточнили в пресс-службе губернатора Орловской области.

На днях клуб НХЛ «Каролина» подписал с Никишиным двухлетний контракт новичка. Орловец был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2020 года под общим 69-м номером. Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор во вторник заявил, что Никишин, скорее всего, не примет участия в двух оставшихся матчах регулярного сезона, которые команда проведет в Канаде. Однако новый клуб орловского спортсмена уже гарантировал себе участие в плей-офф. В первом раунде он сыграет с «Нью-Джерси Девилз», и Никишин может принять в этом участие.

ИА «Орелград»