На Орловщине наберут два молодежных избиркома

Составы избиркомов будут определены к концу апреля.

Избирательная комиссия Орловской области объявила о формировании Молодежной избирательной комиссии Орловской области и Молодежной избирательной комиссии города Орла. Предложения по кандидатурам принимаются по 28 апреля 2025 года включительно в облизбиркоме. Правом выдвижения кандидатов обладает сам облизбирком, а также территориальные избирательные комиссии, региональные отделения политических партий, органы местного самоуправления, образовательные и молодежные организации и общественные объединения и иные общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Орла и Орловской области.

Кроме того, своих кандидатов вправе представить и представители предыдущего составы молодежных избирательных комиссий. В облизбиркоме подчеркнули, что от каждого вышеперечисленного субъекта может быть выдвинуто не более одной кандидатуры. В новые составы молодежных избирательных комиссий как региона, так и областной столицы, войдут по 10 человек. Срок полномочий этих совещательных и консультативных органов составит 2 года со дня первого заседания молодежного избиркома.

Молодежные избиркомы создаются, прежде всего, для содействия Избирательной комиссии Орловской области в деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, обучению организаторов выборов, организации выборов и референдумов на территории города Орла и Орловской области. Также они должны способствовать формированию осознанного интереса молодых и будущих избирателей к выборам и референдумам.

Членами таких комиссий могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Формирование нового состава начинается не позднее чем за 45 календарных дней до дня истечения срока полномочий предыдущего состава. Формирование осуществляется по результатам конкурсного отбора.

Молодежные избиркомы должны вырабатывать рекомендации и готовить предложения на тематику правового просвещения, по поручению Избирательной комиссии Орловской области непосредственно участвовать в реализации мероприятий по повышению правовой и политической культуры молодых избирателей, конференциях, «круглых столах» и др., принимать участие в реализации региональных и муниципальных программ, связанных с правовым просвещением населения, в том числе молодежи.

Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного состава. Она имеет право на общественных началах создавать постоянные или временные рабочие, аналитические, консультативные и иные органы. Заседания молодежных избиркомов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

ИА «Орелград»