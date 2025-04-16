В Орловской области спасли сотни миллионов бюджетных рублей

Спасти бюджетные средства удалось при помощи КСП.

Как уже рассказывал «Орелград», председатель Контрольно-счетной палаты Константин Паршин в стенах Орловского облсовета народных депутатов представил доклад с итогами деятельности за прошедший год. Он отметил, что финансовый аудит затронул 206 объектов контроля. Приоритетом председатель КСП назвал вопросы реализации национальных проектов, которые были исследованы в ходе 17 завершенных мероприятий. В рамках аудита национальных проектов проверена деятельность 24 объектов контроля с объемом расходов 5,6 миллиарда рублей.

«В прошедшем отчетном периоде отмечена оперативная работа заказчиков по устранению нарушений как непосредственно в ходе проведения контрольных мероприятий, так и в рамках исполнения внесенных 43 представлений и двух предписаний, – сообщили в КСП. – Так, проверяемыми объектами приняты меры по устранению нарушений на сумму 415 миллионов рублей, а также предотвращены неэффективные расходы бюджетных средств, вследствие расторжения контрактов с недобросовестными подрядчиками, на сумму 224 миллиона рублей».

Ключевое внимание традиционно было направлено на расходы бюджетных средств в сфере строительства и дорожной деятельности, благоустройства и ремонта, отметили в ведомстве. На долю нарушений градостроительных норм приходится 45 процентов выявленных нарушений. Сумма штрафов за нарушение сроков и условий выполнения госконтрактов, предъявленная к подрядчикам органами прокуратуры в отношении объектов проверок КСП, составила 32 миллиона рублей.

«Кроме того, в рамках исполнения требований КСП устранены эксплуатационные дефекты кровли, приведены в нормативное состояние фасады и напольные покрытия зданий учреждений здравоохранения, исправлены недостатки конструктивных элементов и дефекты асфальтового покрытия на дорожных объектах, сторнированы по требованию КСП необоснованные объемы работ, предъявленные подрядчиками к оплате, на общую сумму 70 миллионов рублей», – добавили в региональной счетной палате.

Основной акцент был сделан на взыскание денежных средств и устранение дефектов работ, что привело к уменьшению потерь бюджета на 320 миллиона рублей. Депутаты Орловского облсовета приняли информацию к сведению и поблагодарили сотрудников Контрольно-счетной палаты области за добросовестную работу по обеспечению экономической стабильности региона.

ИА «Орелград»