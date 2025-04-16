Орловцев опросят об их образовании

Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании стартовало в регионе.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области по 22 апреля 2025 года будет проводиться выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании. Основной целью является получение количественной оценки участия взрослых жителей региона в различных видах образовательной деятельности: в формальном образовании, дополнительном образовании и даже самообразовании.

«Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания прошедшими обучение и тестирование представителями Орелстата, – пояснили в ведомстве. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта».

Всего планируется опросить 848 жителей Орловской области, из них 454 горожанина и 394 селянина. Так, в Орле интервьюеры опросят 166 респондентов, в Покровском районе – 92, в Ливенском районе – 82, в Верховском районе – 79, в Болховском районе – 77, в Кромском и Дмитровском районах, а также в Орловском муниципальном округе – по 76, в Новодеревеньковском районе – 68 и в Свердловском районе – 52 респондента.

«Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются только в целях формирования официальной статистической информации, – подчеркнули в Орелстате. – На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

К слову, система высшего образования Орловской области представлена пятью федеральными образовательными организациями высшего образования и шестью филиалами вузов. Основным направлением их деятельности является подготовка кадров в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, строительства, промышленности и здравоохранения. Всего по образовательным программам высшего образования в регионе обучаются около 30 тысяч человек.

Однако в эту статистику не входят курсанты Академии Федеральной службы охраны РФ и Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. В регионе реализуется 341 образовательная программа, в том числе 177 образовательных программ бакалавриата, 28 – специалитета, 136 – магистратуры.

ИА «Орелград»