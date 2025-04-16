Недовольных таксистами орловцев не нашли

Озвучены итоги анализа применения закона о перевозке граждан.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета рассмотрели вопрос о мониторинге правоприменения Закона Орловской области от 29 июня 2023 года № 2942-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области». Информацию представил начальник казенного учреждения «Орелтранссигнал» Егор Залыгин.

«Он пояснил, что проблем в работе учреждения в настоящее время нет. Со слов докладчика, население удовлетворено качеством предоставляемой услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Данную информацию депутаты приняли к сведению», – уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Ранее был проведен мониторинг правоприменения Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Орловской области». Фактов его несоответствия Конституции РФ и федеральному законодательству не выявлено. Пробелы, коллизии, противоречия, ошибки юридико-технического характера, устаревшие и недействующие нормы в этом законе также отсутствуют. Не выявлены в нем и коррупциогенные факторы.

За последние два года никто не оспаривал в судах положения указанного закона. Кроме того, в отношении этого закона мер прокурорского реагирования не принималось. Правда, в закон вносились изменения, но связано это было с внесением поправок в федеральное законодательство. Например, в соответствии с новыми требованиями правительство Орловской области получило полномочия по установлению порядка подготовки, реализации и утверждения регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения.

Также в сфере его полномочий попало утверждение регионального стандарта транспортного обслуживания населения, а вот полномочия по установлению порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок и утверждению данного документа из функций регионального правительства исключили.

Профильным региональным департаментом уже определена потребность населения в регулярных перевозках по межмуниципальным маршрутам. В соответствии с ней в настоящий момент и организовано транспортное обслуживание населения по маршрутам, утвержденным реестром межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области. Данный реестр включает в себя более 160 маршрутов, для обслуживания которых необходимо около 420 автобусов.

ИА «Орелград»