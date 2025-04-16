В Орловской области стартовал «Электоральный диктант»

Принять участие в акции можно дистанционным способом.

Избирательная комиссия Орловской области пригласила желающих принять участие в «Электоральном диктанте». Эта образовательная акция уже стартовала, продлится она по 21 апреля 2025 года в дистанционном формате. Победители – ученики 10 и 11 классов, смогут принять участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

«Победители «Электорального диктанта» будут отмечены дипломами Избирательной комиссии Орловской области и памятными сувенирами, – добавили в облизбиркоме. – Участники, набравшие 20 и более баллов, получают сертификат участника в электронном виде».

«Электоральный диктант» проводится для правового просвещения молодых и будущих избирателей. Задачей акции является повышение интереса молодежи к избирательному праву и избирательному процессу. Принять участие в ней вправе граждане Российской Федерации не моложе 14 лет и не старше 35 лет, проживающие на территории Орловской области. «Электоральный диктант» проводится в дистанционном формате – стать участником можно, выполнив задания в интернете.

Ссылку на задания можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области и в аккаунтах организаторов в социальных сетях. 2.3. Участие в акции является добровольным и бесплатным. Один участник может выполнить тестовые задания только один раз. В случае неоднократного выполнения тестовых заданий учитываться будет только первый по времени вариант ответов. В случае полной идентичности ответов на открытые вопросы у разных участников будет учтен только первый по времени поступивший ответ.

«Электоральный диктант» состоит из 30 тестовых заданий с открытыми и закрытыми вопросами. Каждый ответ на закрытый вопрос оценивается от 0 до 1 балла, на открытый вопрос – от 0 до 3 баллов. Оценивает ответы специально созданная комиссия. На основании поступивших от нее предложений облизбирком определит победителей.

ИА «Орелград»