В Орловской области стартовал «Электоральный диктант»

16.4.2025 | 8:40 Новости, Общество

Принять участие в акции можно дистанционным способом.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Избирательная комиссия Орловской области пригласила желающих принять участие в «Электоральном диктанте». Эта образовательная акция уже стартовала, продлится она по 21 апреля 2025 года в дистанционном формате. Победители – ученики 10 и 11 классов, смогут принять участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

«Победители «Электорального диктанта» будут отмечены дипломами Избирательной комиссии Орловской области и памятными сувенирами, – добавили в облизбиркоме. – Участники, набравшие 20 и более баллов, получают сертификат участника в электронном виде».

«Электоральный диктант» проводится для правового просвещения молодых и будущих избирателей. Задачей акции является повышение интереса молодежи к избирательному праву и избирательному процессу. Принять участие в ней вправе граждане Российской Федерации не моложе 14 лет и не старше 35 лет, проживающие на территории Орловской области. «Электоральный диктант» проводится в дистанционном формате – стать участником можно, выполнив задания в интернете.

Ссылку на задания можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области и в аккаунтах организаторов в социальных сетях. 2.3. Участие в акции является добровольным и бесплатным. Один участник может выполнить тестовые задания только один раз. В случае неоднократного выполнения тестовых заданий учитываться будет только первый по времени вариант ответов. В случае полной идентичности ответов на открытые вопросы у разных участников будет учтен только первый по времени поступивший ответ.

«Электоральный диктант» состоит из 30 тестовых заданий с открытыми и закрытыми вопросами. Каждый ответ на закрытый вопрос оценивается от 0 до 1 балла, на открытый вопрос – от 0 до 3 баллов. Оценивает ответы специально созданная комиссия. На основании поступивших от нее предложений облизбирком определит победителей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования