Поддержка орловской промышленности выросла в 10 раз

Регион нарастил сотрудничество с федеральным фондом развития промышленности.

В 2024 году за счет расширения сотрудничества Фонда развития промышленности Орловской области с федеральным фондом развития промышленности общий объем льготного финансирования промпредприятий региона вырос по сравнению с предыдущим годом более чем в 10 раз – до 1,4 миллиарда рублей. Об этом на заседании профильного парламентского комитета сообщил начальник регионального управления промышленности и торговли Анатолий Новиков.

«Он сообщил, что в результате успешно освоенной Фондом развития промышленности Орловской области стратегии на приоритетное финансирование совместных займов с федеральным фондом развития промышленности удалось достичь результата, когда на 1 рубль региональных средств дополняется 9 рублей федеральных», – отметили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

Так, федеральным фондом развития промышленности было выдано два крупных займа на общую сумму 990 миллионов рублей, которые получили компании «Орелтекмаш» и «Северсталь стальные решения». Также было оформлено четыре совместных займа регионального и федерального фондов развития промышленности на общую сумму 400 миллионов рублей. Согласно прогнозам, реализация поддержанных фондом проектов позволит привлечь в регион 4,2 миллиарда рублей инвестиций и создать более 500 новых рабочих мест. Ожидается, что налоговые поступления составят около 7 миллиардов рублей, а выручка от продаж продукции достигнет 52 миллиардов рублей.

«По итогам 2024 года Орловская область заняла 4-е место в Российской Федерации, – продолжает пресс-служба облсовета со ссылкой на слова Анатолия Новикова. – В 2025 году планируется существенно расширить участие промышленных предприятий региона в получении федеральных мер поддержки, привлечь по итогам года не менее 1 миллиарда рублей дополнительных инвестиций в виде федеральных мер поддержки на внедрение в производство импортозамещающей продукции, внедрение инновационных технологий».

В настоящее время в регионе создается новый индустриальный парк «Регион 57», объем инвестиций по которому составляет 1,1 миллиарда рублей. В июне 2024 года «Регион 57» уже включили в реестр создаваемых парков Министерства промышленности и торговли РФ. Стоит добавить, что также в регионе взят курс на создание мебельного кластера и прорабатывается вопрос создания радиоэлектронного промышленного кластера.

ИА «Орелград»