Орле не хватает денег на выполнение «мусорных» решений судов

Об организации мест накопления поговорили на профильном комитете горсовета.

На заседании, состоявшемся 16 апреля, заместитель мэра Сергей Филатов проинформировал депутатов, что на 2025 год пока запланировано обустройство только десятка контейнерных площадок. Заявление вызвало недоумение. В настоящий момент только неисполненных решений судов около 50, напомнил председатель комитета по ЖКХ Илья Жуков.

«Денег нет, все мы не исполним точно. Полгода поживём, а там посмотрим», – цитирует ответ Сергея Филатова «Орловский Вестник».

Депутаты приняли информацию чиновника к сведению, однако в решении комитета зафиксировали:

«Изыскать средства в бюджете города Орла на реализацию данной программы в 2025 году с учётом исполнения решения судов по контейнерным площадкам».

Напомним, на февральском заседании подводили итоги 2024 года. Всего было обустроено 26 контейнерных площадок. Потрачено 2,7 млн рублей. Несмотря на неисполнение решений судов, начальник отдела по природопользованию Виталий Лабутин оценил результат программы на «успешно».

ИА “Орелград”