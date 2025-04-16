Орловца осудили за взрывчатку и наркотики

Житель Орла планировал сбыть 230 граммов наркотических веществ.
Они уже были расфасованы. Также у него нашли взрывчатые вещества и устройства, причём собственного изготовления. Преступную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ по Орловской области.
Преступления, связанные с наркотиками, происходили с сентября 2023 по февраль 2024, со взрывчаткой — в январе и феврале 2024.
Дело рассматривал Северный районный суд Орла. В итоге мужчине дали 10 лет лишения свободы, причём в колонии строгого режима. Также орловца оштрафовали на 310 000 рублей.
Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.
ИА «Орелград»