Орловчанке дали срок за неуплату алиментов

16.4.2025 | 13:35 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Кромской районный суд.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Как сообщает прокуратура Орловской области, осуждённая — жительница местной деревни Горки. Она задолжала алименты своему несовершеннолетнему ребёнку.

Ранее её уже привлекали к административной ответственности по тому же поводу. Однако женщина не встала на путь исправления.

На этот раз она получила уже уголовную судимость, причём с реальным сроком заключения. Правда, приговор оказался достаточно гуманным — четыре месяца. К тому же отбывать наказание орловчанка будет всего лишь в колонии-поселении.

ИА «Орелград»


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