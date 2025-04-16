Орловчанке дали срок за неуплату алиментов

Дело рассматривал Кромской районный суд.
Как сообщает прокуратура Орловской области, осуждённая — жительница местной деревни Горки. Она задолжала алименты своему несовершеннолетнему ребёнку.
Ранее её уже привлекали к административной ответственности по тому же поводу. Однако женщина не встала на путь исправления.
На этот раз она получила уже уголовную судимость, причём с реальным сроком заключения. Правда, приговор оказался достаточно гуманным — четыре месяца. К тому же отбывать наказание орловчанка будет всего лишь в колонии-поселении.
ИА «Орелград»