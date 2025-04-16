Торговлю опасными яблоками пресекли в Орле

На нарушениях попались сразу два индивидуальных предпринимателя.

В Орле недобросовестные предприниматели привлечены к ответственности за реализацию немаркированной продукции. Об этом сообщили в Орловской транспортной прокуратуре. Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства, регламентирующего ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Речь идет о продуктах, прежде всего, из Евросоюза, в отношении которых федеральными законами установлены запреты и ограничения.

«Установлено, что в двух точках оптовой торговли в городе Орле на реализации находилось около 85 килограмм яблок без маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, а также иных документов», сообщает Орловская транспортная прокуратура. – Указанные продукты незамедлительно сняты с продажи и уничтожены».

По результатам проверки были составлены протоколы. Виновные лица уже привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В надзорном ведомстве объяснили: продукция, которая не содержит сведения о товаре, месте ее происхождения и другой обязательной информации, а также не прошедшая фитосанитарный контроль и ввезенная с нарушением законодательства в Российскую Федерацию, несет угрозу здоровью и жизни населения.

Ранее в Верховском районе Орловской области была пресечена торговля опасным мясом. Нарушение в ходе рейда выявили сотрудники Территориального управления Россельхознадзора. По данным пресс-службы ведомства, на ярмарке выходного дня был выявлен факт реализации гражданкой «мяса на кости в разрубе», количество которого превышало массу, заявленную в ветеринарных сопроводительных документах.

«Установлено, что гражданка получает охлажденное мясо в полутушах по ветеринарным сопроводительным документам с убойной площадки, однако оборудование и инструмент для разруба и разделки полутуш отсутствуют, в частности, колода. Мясо на ярмарку доставляется в разрубе (кусках), на которых нет клейм, что ставит под сомнение безопасность реализуемой продукции», – следует из информации ведомства.

ИА «Орелград»