Прокуратура заинтересовалась историей брата погибшего участника СВО

16.4.2025 | 10:45 Закон и порядок, Новости

Уже проведена соответствующая проверка.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Напомним, молодой человек проживал в Хотынце вместе со своим братом, который отправился на СВО и погиб. Как рассказала журналистка и экс-депутат областного совета Валентина Остроушко, на следующий день после похорон представители органов опеки попросили орловца освободить жилплощадь, хотя тот является сиротой и пока не имеет другого жилья.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина была проведена проверка данной информации. Установлено, что государство действительно предоставляло квартиру по договору социального найма.

«До настоящего времени официальных уведомлений о возможном выселении из жилья от уполномоченных органов молодой человек не получал», – заявили в прокуратуре.

Тем не менее, надзорный орган поставил на контроль соблюдение жилищных прав сироты. При наличии оснований прокуратура применит все законные меры реагирования.

ИА «Орелград»


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