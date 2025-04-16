Орловцу компенсировали падение штукатурки на автомобиль

16.4.2025 | 16:40 Закон и порядок, Новости, Транспорт

Для этого пришлось судиться.

Фото: ИА “Орелград”

Новость рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Известно, что ответчиком выступало ООО «Управляющая компания «Знаменка»». Именно оно отвечало за содержание дома, рядом с которым находилась машина. Упавшая штукатурка нанесла автомобилю технические повреждения.

Дело рассматривал Заводской районный суд Орла. Роспотребнадзор привлекли для оформления экспертного заключения.

В итоге стороны пошли на мировую. УК согласилось добровольно выплатить потерпевшему 40 тысяч рублей. Суду оставалось только зафиксировать данное соглашение.

ИА «Орелград»


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