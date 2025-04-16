В Орле на Пасху продлят маршруты автобусов

16.4.2025 | 17:01 Новости, Общество

Они будут доезжать до Наугорского и Лужковского кладбищ.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. Информация прозвучала на заседании депутатской группы по Советскому району.

Соответствующие рекомендации даны перевозчикам. Контролировать ситуацию поручено главе комитета по организации транспортного обслуживания населения администрации Орла Роману Юшину.

До Наугорского кладбища продлят маршруты №8, №10, №14, №27, №47 и №48, до Лужковского – №1 и №22.

«Для многих людей посещение могил родных и близких в пасхальные дни – важная часть духовной жизни. Обеспечение доступности кладбищ общественным транспортом позволяет большему числу граждан почтить память предков», – отметил зампред горсовета Владимир Негин.

ИА «Орелград»


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