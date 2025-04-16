В Орле одобрили установку доски в память о враче Тараненко

Такое решение (в виде предложения) вынес комитет горсовета.

Доску предлагается разместить на здании поликлиники больницы имени Боткина. Она будет напоминать о враче-педиатре Михаиле Тараненко, который ушёл из жизни в 2024-м году.

Вопрос обсуждался на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Однако инициатива поступила не от депутатов, а от жителей Северного района Орла. Именно здесь проживают многие бывшие пациенты Тараненко, а также их родители.

В феврале об этих планах впервые рассказал депутат Владимир Бутусов. Тогда же он провёл в соцсетях соответствующий опрос. Около 98% его участников поддержали идею.

Очевидно, окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшей сессии городского парламента.

ИА «Орелград»