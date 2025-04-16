Отчет об орловских концессиях направили в Счетную палату РФ

Выявленные в рамках аудита нарушения оказались системными.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников выступил с докладом на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Он сообщил, что одним из важных направлений аудита стал анализ заключенных в 2024 году 18 концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Одним из важных направлений аудита в 2024 году стало проведение со Счетной палатой Российской Федерации параллельного экспертно-аналитического мероприятия по анализу исполнения заключенных 18 концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 12 муниципальных образованиях региона», – отметили в КСП. По словам Михаила Верижникова, выявленные недостатки и нарушения являются системными.

«Это, прежде всего, неисполнение мероприятий по модернизации объектов в ближайшей и краткосрочной перспективе, нарушение концессионерами обязательств, предусмотренных соглашениями, в том числе по объему привлеченных инвестиций, а также недостаточная инвестиционная привлекательность региона, – сообщает пресс-служба регионального парламента. – По итогам проведенного аудита КСП региона направила обобщенный материал в Счетную палату Российской Федерации».

Из отчета следует, что в период с 2016 по 2024 годы концессионные соглашения были заключены в Верховском, Дмитровском, Должанском, Знаменском, Хотынецком, Болховском, Шаблыкинском, Ливенском, Кромском, Урицком и Колпнянском районах, а также в городе Орле. 10 концессионных соглашений заключено в отношении объектов теплоснабжения, четыре – в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, еще четыре – в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

Общая доля переданных объектов жилищно-коммунального хозяйства по концессионным соглашениям на территории Орловской области составляет 3,1 процента. Общий объем инвестиций, предусмотренный в рамках указанных соглашений, составляет 85,2 миллиона рублей. Концессионные соглашения, объектом которых является имущество Орловской области, в исследованном периоде не заключались.

Из отчета КСП следует, что по состоянию на 1 августа 2024 года концессионеры исполнили обязательства на сумму 14,1 миллиона рублей, что на тот момент составляло 16,6 процента от общего объема запланированных инвестиционных обязательств концессионеров. Плановые обязательства на сумму 5,9 миллиона рублей, или 7 процентов, не были исполнены. По инициативе концедентов в связи с ненадлежащим исполнением концессионерами своих обязательств было расторгнуто соглашение в Колпнянском районе.

В связи с превышением операционных расходов концессионера над плановыми расходами было расторгнуто соглашение в Хотынецком районе. Также на момент аудита соглашение в Ливенском районе находилось в стадии расторжения в связи с прекращением концессионером деятельности в качестве ресурсоснабжающей организации.

«В течение срока использования муниципального имущества, являющегося объектами концессии, концессионерами в рамках инвестиционных вложений заявлены расходы на выполнение ремонтных работ, работ по техническому обслуживанию и иных видов работ, обеспечивающих поддержание пригодного эксплуатационного состояния объектов концессионных соглашений и не отвечающих критериям модернизации и реконструкции объектов, на общую сумму 20,1 миллиона рублей, или 23,6 процента от общего объема инвестиционных обязательств концессионеров», – говорится в отчете КСП.

ИА «Орелград»