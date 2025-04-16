Глава СКР обратил внимание на «тонущий дом» в Орле

Александр Бастрыкин поручил проверить информацию.

Напомним, о ситуации в доме на Комсомольской, 245, рассказал «Общероссийский народный фронт». По рассказам жильцов, здание одновременно тонет и в осадках, и в фекалиях. При этом ни скорого капремонта (хотя бы только крыши), ни существенной помощи от управляющей компании ожидать не приходится.

Как сообщает информационный центр СКР, Александр Бастрыкин поручил Андрею Чапанову, который исполняет обязанности главы орловского Управления ведомства, провести процессуальную проверку и доложить сначала о выявленных фактах, а потом о финальных результатах мероприятия.

«Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – добавили в центре.

ИА «Орелград»