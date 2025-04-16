В Орле начался суд над замглавы депздрава Жировой

Чиновница заявила, что не понимает предъявленных обвинений.

Дело рассматривается в Советском районном суде. Светлане Жировой вменяют статью «злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, речь идёт о нанесённом бюджету ущербе в 46,7 миллиона рублей (а также о дискредитации деятельности Департамента здравоохранения Орловской области). Как считает обвинение, в период с 2019 по 2022 годы Жирова вносила изменения в планы по закупкам лекарств, не учитывая реальные потребности населения. В итоге часть препаратов осталась невостребованной, а затем оказалась непригодной к использованию — из-за истекших сроков годности.

Как сообщают «Орловские новости», в суде Жирова заявила, что не только не признаёт вины, но даже не понимает сущности предъявленных обвинений.

«Практически мне всё непонятно. В обвинении я вообще не понимаю, что я совершила противоправного», – высказалась она.

Со своей стороны, адвокат Жировой пояснил, что сторона защиты не понимает «в чём заключалась корысть Светланы Владимировны». Также защита недовольна тем, что не были проведены все необходимые (по её мнению) экспертизы.

«Следователь не установил причину порчи лекарственных препаратов. Сделать это проще простого, но это могло повлечь к привлечению к ответственности гораздо большего количества лиц, занимающих руководящие должности», – высказался адвокат Жировой.

ИА «Орелград»