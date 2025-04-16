Найден подрядчик для станции водоподготовки на Наугорке

Есть надежда, что вода в этой части Орла станет лучше.

Опубликованы результаты электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Станция водоподготовки на Наугорском ВЗУ». На отбор было подано три заявки. Победителем признано МУП ПВК «Орелводоканал». Контракт подписан 14 апреля. Его цена – 69,82 млн рублей. Предусмотрен аванс в размере 10%. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, мероприятие по улучшению качества водоснабжения вошло обновленную адресную инвестиционную программу города на 2025 год. Менее половины финансирования обеспечит федеральный бюджет, 36 млн должны выделить из казны региона, 3,8 млн – города.

ИА “Орелград”