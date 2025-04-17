Орловца оштрафовали на 100 тысяч рублей за иностранца

Мужчина хотел помочь своему приятелю легализоваться в России.

Хотынецкий районный суд Орловской области признал местного жителя виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Деяния мужчины были квалифицированы по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Как пояснили в пресс-службе суда, преступление гражданин совершил летом 2024 года, когда решил помочь легализоваться в России своему знакомому, являющемуся иностранным гражданином.

Из материалов дела следует, что орловец оказал мигранту «содействие в незаконной постановке его на учет по месту пребывания в своем жилом доме в целях избежания последним негативных последствий за нарушение миграционного законодательства». Мужчина знал о том, что в реальности иностранный гражданин не планировал проживать или пребывать в его доме. Несмотря на это, он подал в местное отделение МФЦ письменное уведомление, содержащее сведения о прибытии иностранного гражданина на место пребывания по адресу нахождения его жилого дома на срок 1 месяц.

«Таким образом, он оформил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, – пояснили в пресс-службе Хотынецкого районного суда. – В судебном заседании подсудимый вину признал. От дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. Вина подсудимого была также подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями свидетелей. Приговор не вступил в законную силу».

Ранее УМВД России по Орловской области сообщало, что за январь-февраль 2025 года сотрудниками Управления по вопросам миграции было проведено 59 контрольно-надзорных мероприятий. В результате они выявили 346 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Кроме того, было выявлено 93 административных правонарушения в сфере регистрационного и паспортного законодательства.

По материалам сотрудников органов внутренних дел за первые два месяца текущего года в Орловской области было возбуждено 19 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). В рамках установленных полномочий было утверждено четыре решения о депортации иностранных граждан, а въезд в Россию закрыли 65 иностранцам.

ИА “Орелград”