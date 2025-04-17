Дело обманутой пенсионерки рассмотрел суд под Орлом

Интересы пожилой женщины отстаивал прокурор.

Кромской районный суд раскрыл детали рассмотрения спора о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Иск подал прокурор города Черногорска Республики Хакасия, вступивший в защиту нарушенных прав гражданки М. Из иска следовало, что ранее следователями полиции города Черногорска было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Дело завели по заявлению гражданки М., которая стала жертвой дистанционного мошенничества.

«В рамках расследования данного уголовного дела установлено, что на сотовый телефон гражданки М. в мессенджере WhatsApp поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником ПАО «Сбербанк России», – сообщает пресс-служба КРомского районного суда. – Он пояснил, что неизвестные люди пытаются оформить кредит на имя М., убедив ее скачать и открыть приложение GooglePlayRustRemoteDesktop в целях безопасности банковского счета. Далее, по просьбе этого мужчины, для сохранения денежных средств М. в приложении «Тинькофф» открыла дебетовую карту и в ходе телефонного разговора обнаружила, что с ее кредитной карты «Тинькофф» списаны денежные средства в размере 45 000 рублей на счет дебетовой карты «Тинькофф», а затем на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» на имя ответчика».

В суде имя ответчицы по понятным причинам не назвали, но из преамбулы дела следует, что она является жительницей Орловской области. Кстати, ответчица заявленные исковые требования признала в полном объеме, добровольно и без принуждения с чьей-либо стороны. Что касается пенсионерки, то суд установил, что она была введена в заблуждение путем обмана, то есть стала жертвой аферистов. Не подозревая о преступных намерениях, она «совершила операцию по переводу денежных средств ответчику под влиянием введения в заблуждение неустановленными лицами помимо своей воли».

Выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, Кромской районный суд удовлетворил исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»