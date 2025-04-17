Единую плату за физкультуру введут для орловцев

Соответствующий приказ издал профильный департамент.

Департамент физической культуры и спорта Орловской области утвердил порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности подведомственных ему бюджетных учреждений. Речь идет об услугах, оказываемых ими сверх установленного государственного задания. Порядок распространяется на областные государственные бюджетные учреждения, имеющие право оказывать услуги в сфере физической культуры и спорта на платной основе.

«Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен на платные услуги, – говорится в приказе департамента. – Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу».

При этом учреждения имеют право утверждать цены только по согласованию с региональным департаментом. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. Для этого департамент разработал несколько формул. Но в целом «плата за спорт» должна формироваться на основе себестоимости оказания каждой платной услуги с учетом спроса на нее и требований к ее качеству в соответствии с показателями государственного задания.

Ранее пресс-служба губернатора Орловской области сообщила, что за последние пять лет число орловцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось на 94,5 тысячи человек. С 2019 года для спортивных школ региона закуплено более 10 тысяч единиц оборудования для развития различных видов спорта. Благодаря региональному проекту обрела свою спортивную базу спортшкола №10 города Орла, в которой обучается более 700 спортсменов.

«Отрадно, что за последние шесть лет в рамках реализации нацпроектов нам удалось существенно нарастить спортивную инфраструктуру, в том числе спортивных объектов и оборудования для спортшкол, муниципальных образований, – заявил губернатор Андрей Клычков. – В результате удалось увеличить в 1,5 раза количество спортивных объектов и, соответственно, долю граждан, систематически занимающихся спортом. Подводя промежуточные итоги, мы можем говорить о том, что доля обеспеченности спортсооружениями превысила 60 процентов».

ИА «Орелград»