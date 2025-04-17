В Орловской области оценили ущерб животным

О надзорной деятельности отчитались областные власти.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области подготовил доклад о результатах контроля в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания за 2024 год. Законодательством предусмотрено четыре вида контроля: инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка и выездная проверка. При их проведении для фиксации доказательств может использоваться фотосъемка, аудио- или видеозапись. Срок проведения документарной и выездной проверок не может превышать десять рабочих дней.

«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, – говорится в докладе. – По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт надзорного мероприятия».

Впрочем, в 2024 году плановые проверки в указанной сфере в Орловской области не проводились. Тем не менее, по материалам двух дел об административных правонарушениях, возбужденных Орловским природоохранным межрайонным прокурором, за год к административной ответственности было привлечено два должностных лица. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 16 тысяч рублей.

В рамках федерального государственного контроля в регионе проводились выездные обследования среды обитания животных. В рамках данных мероприятий был выявлен ущерб, причиненный объектам животного мира в Орловской области. За 2024 год он составил 1,304 миллиона рублей. Как пояснили в департаменте, указанный ущерб возник в результате хозяйственной деятельности сельскохозяйственных производителей и энергопоставляющей компании.

Чтобы подобное не происходило, правительство региона еще в конце 2023 года утвердило «Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Орловской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».

ИА «Орелград»