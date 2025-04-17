Долги орловских медучреждений превышают четверть миллиарда

Просроченная задолженность сложилась за счёт средств ОМС.

Об этом на заседании профильного комитета облсовета рассказала исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловского области Элина Говорова.

По её словам, просроченная задолженность за счёт средств обязательного медицинского страхования сложилась у 15 учреждений. В общей сложности, это 267 миллионов рублей. Причина долгов — то, что больницы не оказывают медицинскую помощь в нужных объёмах.

Говорова пояснила, что для исправления ситуации принимаются различные меры. Однако «проблема существует уже долгое время и её невозможно решить в один момент», отмечает пресс-служба облсовета.

Заместитель председателя комитета Игорь Рыбаков рекомендовал депздраву обратиться за помощью к губернатору Орловской области. Отметим, что при этом, по словам Говоровой, просроченная кредиторская задолженность в учреждениях, которые подчиняются департаменту и финансируются из бюджета Орловской области, отсутствует полностью.

ИА «Орелград»