Долги орловских медучреждений превышают четверть миллиарда

17.4.2025 | 14:30 Медицина, Новости

Просроченная задолженность сложилась за счёт средств ОМС.

Фото: oreloblsovet.ru

Об этом на заседании профильного комитета облсовета рассказала исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения Орловского области Элина Говорова.

По её словам, просроченная задолженность за счёт средств обязательного медицинского страхования сложилась у 15 учреждений. В общей сложности, это 267 миллионов рублей. Причина долгов — то, что больницы не оказывают медицинскую помощь в нужных объёмах.

Говорова пояснила, что для исправления ситуации принимаются различные меры. Однако «проблема существует уже долгое время и её невозможно решить в один момент», отмечает пресс-служба облсовета.

Заместитель председателя комитета Игорь Рыбаков рекомендовал депздраву обратиться за помощью к губернатору Орловской области. Отметим, что при этом, по словам Говоровой, просроченная кредиторская задолженность в учреждениях, которые подчиняются департаменту и финансируются из бюджета Орловской области, отсутствует полностью.

ИА «Орелград»


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