Орловская служба занятости трудоустроила 12 ветеранов СВО

Всего туда обратились 35 таких граждан.

Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента социальной защиты опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Елена Гурьева. Она «держала ответ» на заседании профильного комитета перед его членами и главой, лидером регионального отделения ЛДПР Владиславом Числовым.

По её словам, с 2022-го года, когда началась операция, «по различным вопросам» в органы службы занятости обратились 35 участников СВО. Трудоустроили 12 таких орловцев.

Также ещё девять ветеранов СВО получили услуги по обучению. Как пояснила Гурьева, в основной массе участники операции, которые обращались в службу, имеют невысокий уровень образования — средний профессиональный или ниже. Люди, окончившие вузы, среди них — исключение, а не правило.

Уточняется, что органы службы занятости оказывают поддержку участникам СВО в приоритетном порядке.

Всего на 1 января 2025 года в общий официальный региональный банк вакансий внесено 14,2 тысячи свободных рабочих мест.

ИА «Орелград»