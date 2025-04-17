Орловцам отключат горячую воду и электричество

Отключения затронут дома жителей Железнодорожного района.
Так, в связи с ремонтом водоподогревателя «Орёлгортеплоэнерго» до 15 часов сегодняшнего дня оставит без горячей воды 11 зданий:
- набережная Дубровинского, 76, 86, 88, 90,
- Покровская, 20, 28, 32,
- Советская, 15, 17, 19, 25.
Также на сегодняшний день запланировано отключение электроснабжения. О нём предупредили в «Орёлоблэнерго». Причиной являются работы по техническому обслуживанию подстанций.
До 12 часов электричества не будет в домах, расположенных на улицах
- 1-я Курской,
- Бунина,
- Калинникова,
- Средней Пятницкой,
- в переулках Фестивальном и Фета.
с 14 до 17 часов отключения запланированы по следующим адресам:
- Железнодорожная, 34,
- Московская 80, 98, 199,
- переулок Аптечный, 2,
- переулок Детский, 1,
- переулок Металлистов, 2.
ИА «Орелград»