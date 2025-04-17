Орловцам отключат горячую воду и электричество

17.4.2025 | 10:35 ЖКХ, Новости

Отключения затронут дома жителей Железнодорожного района.

Фото: ИА «Орелград»

Так, в связи с ремонтом водоподогревателя «Орёлгортеплоэнерго» до 15 часов сегодняшнего дня оставит без горячей воды 11 зданий:

  • набережная Дубровинского, 76, 86, 88, 90,
  • Покровская, 20, 28, 32,
  • Советская, 15, 17, 19, 25.

Также на сегодняшний день запланировано отключение электроснабжения. О нём предупредили в «Орёлоблэнерго». Причиной являются работы по техническому обслуживанию подстанций.

До 12 часов электричества не будет в домах, расположенных на улицах

  • 1-я Курской,
  • Бунина,
  • Калинникова,
  • Средней Пятницкой,
  • в переулках Фестивальном и Фета.

с 14 до 17 часов отключения запланированы по следующим адресам:

  • Железнодорожная, 34,
  • Московская 80, 98, 199,
  • переулок Аптечный, 2,
  • переулок Детский, 1,
  • переулок Металлистов, 2.

ИА «Орелград»


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