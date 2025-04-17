Орловцам отключат горячую воду и электричество

Отключения затронут дома жителей Железнодорожного района.

Так, в связи с ремонтом водоподогревателя «Орёлгортеплоэнерго» до 15 часов сегодняшнего дня оставит без горячей воды 11 зданий:

набережная Дубровинского, 76, 86, 88, 90,

Покровская, 20, 28, 32,

Советская, 15, 17, 19, 25.

Также на сегодняшний день запланировано отключение электроснабжения. О нём предупредили в «Орёлоблэнерго». Причиной являются работы по техническому обслуживанию подстанций.

До 12 часов электричества не будет в домах, расположенных на улицах

1-я Курской,

Бунина,

Калинникова,

Средней Пятницкой,

в переулках Фестивальном и Фета.

с 14 до 17 часов отключения запланированы по следующим адресам:

Железнодорожная, 34,

Московская 80, 98, 199,

переулок Аптечный, 2,

переулок Детский, 1,

переулок Металлистов, 2.

ИА «Орелград»