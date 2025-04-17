В Ливнах памятники покрасят и облицуют

В городе начали приводить в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы.

В Ливнах начался активный ремонт и уборка территорий всех памятников, братских захоронений и обелисков, относящихся к военной истории. Как пояснили в администрации райцентра, это одна из ключевых задач накануне Дня Победы. В порядок планируется привести все воинские захоронения и мемориальные комплексы, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны. В частности, уже оштукатурен и окрашен памятник Воинам-освободителям, который установлен на мемориальном комплексе на площади Победы.

«Обновлена Книга Памяти, а сам постамент, в котором она хранится, будет облицован красным гранитом в июне 2025 года, – сообщили в администрации города. – В Аллее Героев СССР и полных кавалеров Ордена Славы произведен окрас бюстов и постаментов, будут обновлены информационные таблички. Проведен косметический ремонт и уборка территорий братских захоронений на улице Хохлова, городском кладбище №1 и улице Воронежская». ⁣

Кроме того, уже оштукатурен и окрашен памятник воинам-интернационалистам и отремонтирован постамент демитализированной пушки Д-44 и танка Т-80Б в сквере имени Аркадия Шипунова. «На территории мемориальных объектов в год 80-летия Великой победы и Год защитника Отечества пройдет множество патриотических мероприятий», – добавили в мэрии.

Тем временем Заводского районного отделения судебных приставов города Орла приняли участие в благоустройстве воинского мемориала на Крестительском кладбище. Там покоятся советские воины, погибшие в боях за освобождение Орла в августе 1943 года. Здесь же покоятся также останки орловцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Судебные приставы привели в порядок пешеходные дорожки и зеленые насаждения, убрали сухую листву и вымыли гранитные плиты с именами героев.

«На воинском мемориале Крестительского кладбища находится братское захоронение советских солдат, могилы командира эскадрильи 61-й армии майора Тихона Верхомия и легендарного разведчика Василия Образцова, который вместе с Иваном Санько 5 августа 1943 года поднял над Орлом Красное Знамя Победы, – напоминает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области. – Сотрудники УФССП свято чтут память о подвиге советского народа и принимают активное участие в мероприятиях, посвященных великой Победе. Благоустройство памятников и воинских мемориалов стало неотъемлемой частью подготовки к 9 мая и доброй традицией службы судебных приставов Орловской области».

ИА “Орелград”