На Орловщине проведут автопробег по местам боевой славы

Традиционную акцию проведет профсоюзная молодежь.

Молодежный совет Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) 6 мая проведет ставший уже традиционным автопробег по местам боевой славы. В этом году к нему впервые присоединится Женсовет ФПОО. Профсоюзная молодежь отправляется в автопробег каждый год перед празднованием Дня Победы, а в этом году акция приобретает особый смысл, ведь Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К тому же 2025 год решением президента Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества, а профсоюзы проводят Год трудовой доблести «Все для Победы!».

«Маршрут в этом году выбран длинный, но очень интересный, – сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области. – Состоится автопробег 6 мая. В 8.30 в Орле на площади у памятника генералу Горбатову состоится митинг, где будет обозначена цель автопробега и его правила. Участники по традиции возложат цветы к памятнику главнокомандующего 3-й армии, которая освобождала город Орел и Орловскую область от немецко-фашистских захватчиков».

Из областной столицы участники автопробега возьму путь на поселок Змиевка, где посетят памятники участникам локальных войн и Герою Советского Союза Жадову, а также мемориал «Скорбящая мать» и братскую могилу казненного фашистами партизана Кима Талатынова и его отца. «Кстати, братская могила установлена на месте расправы над партизанами — во дворе школы. Об этих событиях участникам автопробега расскажут школьники», – уточнили в ФПОО.

Из Змиевки участники акции отправятся в город Малоархангельск, где запланировано проведение двух митингов. Один из них пройдет в Галерее Героев, а второй – на воинском захоронении в селе Протасово, где в 1943 году было захоронено более 3 тысяч человек. Конечным пунктом назначения станет Колпнянский район, где запланировано посещение Галереи Славы уроженцев района — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы.

«А завершится автопробег на мемориале «Девичья пушка», посвященному единственному за всю Великую Отечественную войну женскому противотанковому орудийному расчету», – добавили в Федерации профсоюзов Орловской области.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»