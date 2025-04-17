Орловская область потеряла 0,8 процента работников

Сокращение численности занятых граждан зафиксировала статистика.

Как сообщает Орелстат со ссылкой на отчетные данные организаций Орловской области, не относящихся к представителям малого предпринимательства, численность их штатных работников, без учета совместителей, в январе 2025 года составила 156,6 тысячи человек, или 96,6 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,5 тысячи человек. По сравнению с декабрем 2024 года общая численность всех указанных категорий работников уменьшилась на 0,8 процента.

«В январе 2025 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 1,6 процента, – информирует Орелстат. – В феврале 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 10 человек».

Также статистики подсчитали, что в феврале 2025 года статус безработного в регионе официально получили 236 человек, что на 28,3 процента меньше, чем в феврале 2024 года. Трудоустроено за указный месяц было 144 человека, что на 2,9 процента больше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Текущая численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения Орловской области, оценивается в 1,2 тысячи человек.

К слову, по итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного за ноябрь 2024 года – январь 2025 года, численность рабочей силы (граждане в возрасте 15 лет и старше) в Орловской области составила 337 тысячи человек. Из них 328,2 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 8,8 тыс. человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда.

ИА «Орелград»