На Орловщине волонтёры вытащили мужчин с сомнительной фермы

Они работали в тяжёлых условиях, но не могли уйти самостоятельно.

В операции участвовали волонтёры из организации «Альтернатива», которая борется с подобными явлениями, а также представители правоохранительных органов.

К волонтёрам (через орловскую группу организации «Лиза Алерт») обратился один из мужчин. Известно, что его семья проживает на черноморском побережье.

В Орловской области он трудился скотником — на ферме, которая находится в Ливенском районе. Жить и работать приходилось в тяжёлых условиях. Мужчина утверждает, что ночевал в бараке без удобств, а ел один раз в сутки. Так продолжалось неделю. «Как мужчина оказался в Ливнах, он объяснить не смог», – отмечают «Вести-Орёл».

Волонтёры и полиция выехали на ферму и забрали его. СМИ сообщает, что мужчина уже воссоединился с семьёй.

Также участники операции, уже находясь на ферме, забрали с собой ещё одного работника, не желавшего продолжать такую трудовую деятельность.

Владелец фермы пока остаётся неизвестным. Внести ясность не смог даже представитель сельской администрации.

Как правило, в подобные ситуации попадают уязвимые граждане — без определённого места жительства, документов и заботливых родственников. Работодатели пользуются их положением, навязывая им невыгодные условия труда, а иногда ограничивая их свободу.

ИА «Орелград»