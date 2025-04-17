На Орловщине законсервировали старейшую каменную церковь региона

Это храм великомученика Дмитрия Солунского.

Здание построено в 17 веке. Церковь находится в Дмитровском районе в селе Морево.

Как рассказали в Орловской митрополии, выездная комиссия приняла работы по консервации памятника архитектуры. В состав комиссии вошли глава управления по госохране объектов культурного наследия области Иван Алтухов, представители технического надзора, митрополии, а также подрядчик, который займётся реставрацией церкви.

За последние месяцы здесь укрепили кровлю, частично восстановили стены, зафиксировали оконные проёмы, а также установили временный свод трапезной.

Теперь здание сможет находиться в стабильном состоянии около пяти-семи лет, до начала реставрации. Пока что оно останется в руинах, но не будет разрушаться далее.

ИА «Орелград»