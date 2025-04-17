Орловцам дали условные сроки за нелегальных мигрантов

Жители Орловской области привлекли их к строительству поликлиники.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, подсудимым вменялась статья об организации незаконной миграции (322 УК РФ), причём «группой лиц» и «по предварительному сговору».

Преступление вскрылось осенью 2023-го года. Уголовное дело возбуждалось по результатам оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

Установлено, что в апреле того же года один из фигурантов, директор строительной компании, взялся за капитальный ремонт одной из районных поликлиник Орловщины. Далее он привлёк к делу двух знакомых, в том числе, гражданина некой среднеазиатской республики.

Он подыскал для работ девятерых иностранцев, которые не имели права на трудовую деятельность на территории нашей страны. Фигуранты дела поселили их на строительном объекте и выплачивали им заработную плату, а также скрывали нелегальных рабочих от правоохранительных органов.

На данный момент эти иностранные граждане выдворены с территории России. Что касается подсудимых, то каждому из них дали по три года лишения свободы условно.

ИА «Орелград»