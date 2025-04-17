Орёл украсят 1150 триколоров

17.4.2025 | 17:01 Новости, Общество

На городских клумбах появится около 55 тысяч цветов.

Фото: vk.com/oreladm

Так город встретит юбилейный День Победы. Информацию сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Как пояснили в управлении градостроительства, к праздничному оформлению главных площадей и улиц планируется подойти комплексно. Будут использоваться как уже традиционные, так и новые элементы оформления.

Прежде всего будут украшены места, где пройдут основные праздничные мероприятия. Это площади Ленина и Мира, скверы Гуртьева и Танкистов, бульвар и парк Победы.

Например, на площади Ленина разместят новые конструкции с государственными флагами. Также здесь установят праздничные инсталляции в виде звёзд. На фасадах гостиниц «Русь» и «Салют», здания «Главпочтамта» разместят плакаты с праздничной символикой.

ИА «Орелград»


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