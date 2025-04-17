Дело Тяпочкина и Рабенкова передано в суд

17.4.2025 | 15:30 Важное, Криминал, Новости

Обвиняемые не признают вину.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Тем не менее, как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета, утверждено обвинительное заключение о хищении бюджетных средств в особо крупном размере (4 миллиона 715 тысяч рублей). Владельца компании-подрядчика «Кварта-Л» Антона Тяпочкина и директора субподрядной организации «Стройлогистика» Евгения Рабенкова будут судить за мошенничество. Напомним, что оба предприятия – из Курской области. Обвиняемые также являются жителями этого региона.

Предполагается, что хищения произошли при строительстве объектов в Дмитровске (в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»). Преступления имели место с апреля по декабрь 2023 года.

«В нарушение требований на объект благоустройства было поставлено по завышенной стоимости детское игровое оборудование и спортивные комплексы, имеющие худшие качественные характеристики, чем предусмотренные в муниципальном контракте, а также фиктивные паспорта качества», – пояснили в СКР.

Вначале оба фигуранта были отправлены в СИЗО. Однако затем Тяпочкину смягчили меру пресечения до домашнего ареста. На данный момент также арестовано и имущество обвиняемых.

Уголовное дело возбуждалось по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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