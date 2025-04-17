Библиотеку Бунина в Орле не спрячут за фальшфасадом

17.4.2025 | 17:23 Закон и порядок, Новости

Здание-памятник ждёт ремонта.

ИА “Орелград”

Вопрос благоустройства общественных территорий Орла обсудили на заседании профильного комитета Горсовета 17 апреля. К Дню города планируется завершить работы в сквере им. Бунина. На объекте трудится подрядчик из Брянской области Александр Бережнев. Опасений по исполнению нет, заверила начальник управления градостроительства Мария Родштейн. При этом сама библиотека Бунина давно нуждается в ремонте.

“Площадка вокруг находится в ужасающем состоянии”, – оценила Родштейн.

Город благоустройством в этой части заняться не может.

Также ничего не изменится в ближайшем будущем с внешним видом здания. Была идея скрыть за фальшфасадом, что подразумевается правилами благоустройства. Примерная стоимость – 12 млн рублей.

“Проще начать работы на эту сумму”, – отметила Мария Родштейн.

Напомним, область судилась с проектировщиком планируемой реконструкции здания-памятника. Он не уложился в сроки. Также не понятны источники и объемы финансирования работ.

ИА “Орелград”


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