В Орле ушёл из жизни ветеран ВОВ

Александру Алёшкину было ровно 100 лет.

Свой вековой юбилей орловец отметил в сентябре минувшего года. А совсем недавно он, как и ещё 13 ветеранов ВОВ, проживающих в Орле, стал почётным жителем города.

Александр Алёшкин родился в Новосильском районе в селе Вяжи. В годы Великой Отечественной войны служил в 282-м минометном полку 32-й минометной бригады 22-й артиллерийской дивизии прорыва. Затем жил в Москве, где работал следователем.

После этого Александр Алёшкин переехал в Орёл. Вся его дальнейшая профессиональная деятельность была связана с заводом «Малютка».

Орловец был награждён Орденом Красной Звезды, а также медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

ИА «Орелград»