В Орле ушёл из жизни ветеран ВОВ

17.4.2025 | 10:50 Новости, Общество

Александру Алёшкину было ровно 100 лет.

Фото: vk.com/oreladm

Свой вековой юбилей орловец отметил в сентябре минувшего года. А совсем недавно он, как и ещё 13 ветеранов ВОВ, проживающих в Орле, стал почётным жителем города.

Александр Алёшкин родился в Новосильском районе в селе Вяжи. В годы Великой Отечественной войны служил в 282-м минометном полку 32-й минометной бригады 22-й артиллерийской дивизии прорыва. Затем жил в Москве, где работал следователем.

После этого Александр Алёшкин переехал в Орёл. Вся его дальнейшая профессиональная деятельность была связана с заводом «Малютка».

Орловец был награждён Орденом Красной Звезды, а также медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования