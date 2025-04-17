Орловчанка с трудом выписала из квартиры прежнего хозяина

Для снятия с регистрационного учета ей пришлось идти в суд.

В Орловской области суд удовлетворил иск о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Об этом просила местная жительница, которой без обращения в суд не удавалось выписать из своей квартиры прежнего владельца. Детали этого процесса раскрыла пресс-служба Кромского районного суда. Она пояснила, что местная жительница в иске просила о «выселении» бывшего хозяина квартиры.

Из иска следовало, что женщина приобрела квартиру на вторичном рынке, оформив договор купли-продажи. Последний ранее приобрел это жилье по ипотечному договору, заключенному им с банком. Однако свои финансовые обязательства перед кредитной организацией он в полном объеме и в установленные сроки не исполнил. Банк обратился в суд, который заочным решением расторг ипотечный кредитный договор.

После этого по требованию банка на квартиру, как на предмет залога, было обращено взыскание, и выставили на публичные торги. Там-то ее присмотрела и приобрела женщина, выступившая в данном судебном процессе в качестве истца. Кстати, суд установил, что при заключении договора купли-продажи ей было известно, что бывший владелец по-прежнему зарегистрирован в спорной квартире.

Она неоднократно обращалась к нему с просьбой о том, чтобы он выписался из ее квартиры, то есть просила его о снятии с регистрационного учета. Однако бывший владелец наотрез отказался это делать. Из-за этого новой хозяйке квартиры приходится тратить лишние деньги, ведь она оплачивает коммунальные счета и за прежнего хозяина, который свою финансовую лепту в это не вносит. Кроме того, присутствие в прописке чужого человека создает и другие сложности.

«Личных вещей ответчика в квартире нет. Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме. Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке», – уточнили в пресс-службе Кромского районного суда.

ИА «Орелград»