9 мая областные музеи будут открыты для всех

Их можно будет посетить бесплатно.

В частности, акцию поддержат Областной краеведческий музей, его филиал, Военно-исторический музей, а также Орловский объединённый государственный литературный музей Тургенева.

Такую информацию сообщила руководитель регионального департамента культуры Наталья Георгиева. Новость прозвучала в эфире «Радио России. Орёл».

В рамках дней открытых дверей жители и гости города получат возможность ознакомиться с экспозициями, а также принять участие в различных тематических мероприятиях.

Ранее стало известно, что на майские праздники в Орле усилят меры безопасности.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»