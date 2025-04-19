В Орле проведут антифашистский марш

Акция пройдет на центральной площади города.

Администрация города Орла утвердила план проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда. Решение принято в целях нравственного и патриотического воспитания горожан, следует из преамбулы документа. Большая часть мероприятий пройдет 1 мая. На этот день МАУК «Централизованный парковый комплекс города Орла» запланировало открытие летнего сезона. Перед входом в горпарк пройдет ярмарка-выставка «Сделано в России. Выбираем Орловское!».

Кроме того, городской парк в этот же день проведет семейный парад «Семья. Мир. Май», присоединившись к одноименной всероссийской акции, и праздничный концерт. Детский парк планирует торжественное открытие светомузыкального фонтана «Крылья Орла» и концерт «Мир и май» с участием творческих коллективов города.

А 2 мая на площади Ленина пройдет антифашистский патриотический марш-эстафета «Наша Великая Победа». Организатором этой акции выступят управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла и городское управление культуры. Мэрия уже рекомендовала УМВД России по городу Орлу и областному Управлению Госавтоинспекции принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий.

Водителям стоит учесть, что мэрия запретила стоянку транспортных средств 1 мая 2025 года с 00.00 до 18.00 на улице Максима Горького от площади Ленина до улицы Пионерской. МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» поручено установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, и таблички «Работает эвакуатор».

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ИА “Орелград”